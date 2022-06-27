jacqueline kathleen phillips
Macquarie University
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Integrative Physiology
College of Medicine and Health Sciences, Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Integrative Physiology
University of Hawaii
Honolulu, United States
Associate Editor
Integrative Physiology
Alfaisal University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Integrative Physiology
College of Medicine, The Pennsylvania State University
Hershey, United States
Associate Editor
Integrative Physiology
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Integrative Physiology
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Integrative Physiology
Medical School, University of Pécs
Pécs, Hungary
Associate Editor
Integrative Physiology
Anhembi Morumbi University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Integrative Physiology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Integrative Physiology
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Integrative Physiology
Department of Cellular, Computational and Integrated Biology, University of Trento
Povo, Italy
Associate Editor
Integrative Physiology
Lille University of Science and Technology
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Integrative Physiology
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Integrative Physiology
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Integrative Physiology
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Integrative Physiology