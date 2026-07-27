Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Erythroid Anion Exchanger-1 (SLC4A1) Modulates Carbonic Anhydrase Inhibitor Acetazolamide on Respiration
in Red Blood Cell Physiology
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