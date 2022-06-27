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Red Blood Cell Storage Physiology: Donor Variability, Mechanics, and Preservation Paradigms
- Syed M Qadri
- Jason Acker
- Michel Prudent
- Vassilis L Tzounakas
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