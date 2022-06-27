desmond john tobin
School of Medicine, College of Health and Agricultural Sciences, University College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Skin Physiology
Faculty of Pharmacy, CEU San Pablo University
Madrid, Spain
Associate Editor
Skin Physiology
Charles Institute of Dermatology, School of Medicine, College of Health and Agricultural Sciences, University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Skin Physiology
Trakia University
Stara Zagora, Bulgaria
Associate Editor
Skin Physiology
Innsbruck Medical University
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Skin Physiology
Faculty of Life Sciences, University of Bradford
Bradford, United Kingdom
Associate Editor
Skin Physiology
Tianjin Medical University
Tianjin, China
Associate Editor
Skin Physiology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Skin Physiology
Institute of Genomics and Integrative Biology, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
Delhi, India
Associate Editor
Skin Physiology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Skin Physiology
University of Bradford
Bradford, United Kingdom
Associate Editor
Skin Physiology
Skin Research Institute of Singapore, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Skin Physiology