peter j reiser
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Striated Muscle Physiology
Faculty of Systems Science and Engineering, Shibaura Institute of Technology
Saitama-shi, Japan
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Kentucky
Lexington, United States
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Kyoto Prefectural University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA)
Athens, Greece
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
México City, Mexico
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Unit of Milan, Institute of Genetic and Biomedical Research, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Milan, Italy
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Universidade Estadual de Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Lille University of Science and Technology
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Maryland
Baltimore, United States
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
Indiana Center for Musculoskeletal Health, Department of Medicine, School of Medicine, Indiana University Bloomington
Indianapolis, United States
Associate Editor
Striated Muscle Physiology
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Striated Muscle Physiology