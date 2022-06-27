irena levitan
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Vascular Physiology
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Vascular Physiology
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Vascular Physiology
University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
Associate Editor
Vascular Physiology
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Vascular Physiology
Medical College of Georgia, Augusta University
Augusta, United States
Associate Editor
Vascular Physiology
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Vascular Physiology
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Associate Editor
Vascular Physiology
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Vascular Physiology
Facultad de Medicina, Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Vascular Physiology
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Vascular Physiology
Université de Reims Champagne-Ardenne
Reims, France
Associate Editor
Vascular Physiology
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Vascular Physiology
University of Calgary
Calgary, Canada
Associate Editor
Vascular Physiology
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Vascular Physiology
College of Medicine and Science, Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Vascular Physiology