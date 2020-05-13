robert j frouin
Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
University of the Punjab
Lahore, Pakistan
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
University of Khartoum
Khartoum, Sudan
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Institute of Marine Science, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Venezia, Italy
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
University of Chinese Academy of Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, United States
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Independent researcher
Singapore, Singapore
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Washington DC, United States
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Department of Veterinary Sciences, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Putra Malaysia University
Serdang, Malaysia
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB)
Berlin, Germany
Associate Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging