jean-pierre wigneron
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Field Chief Editor
Frontiers in Remote Sensing
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Acoustic Remote Sensing
UMR8518 Laboratoire d'optique Atmosphèrique (LOA)
Villeneuve d ascq, France
Specialty Chief Editor
Atmospheric Remote Sensing
Southwest University
Chongqing, China
Specialty Chief Editor
Forest and Ecosystem Remote Sensing
INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Bordeaux, France
Specialty Chief Editor
Terrestrial Water Cycle
Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Multi- and Hyper-Spectral Imaging
University of Valencia
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Image Analysis and Classification
Tsinghua University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Forest and Ecosystem Remote Sensing
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Specialty Chief Editor
Lidar Sensing
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Acoustic Remote Sensing
School of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney
Ultimo, Australia
Specialty Chief Editor
Data Fusion and Assimilation
Hohai University
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Land Cover and Land Use Change
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Microwave Remote Sensing
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Remote Sensing Time Series Analysis
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Specialty Chief Editor
Lidar Sensing