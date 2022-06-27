frederic dufaux
L2S, Université Paris-Saclay, CNRS, CentraleSupélec
Gif-sur-Yvette CEDEX, France
Specialty Chief Editor
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Aswan University
Aswan, Egypt
Associate Editor
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Télécom ParisTech
Paris, France
Associate Editor
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Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Telecomunicazioni
Parma, Italy
Associate Editor
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Jiangxi University of Finance and Economics
Nanchang, China
Associate Editor
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Creighton University
Omaha, United States
Associate Editor
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Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
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De Montfort University
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
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Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
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Université Hassan II Mohammedia
Mohammedia, Morocco
Associate Editor
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Peng Cheng Laboratory
Shenzhen, China
Associate Editor
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Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
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University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
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University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
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University of Petroleum and Energy Studies
Dehradun, India
Associate Editor
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Institute of Applied Sciences and Intelligent Systems, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Pozzuoli, Italy
Associate Editor
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