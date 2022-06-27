fulvio gini
Department of Information Engineering, University of Pisa
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Radar Signal Processing
Defence Research and Development Canada (DRDC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Radar Signal Processing
NATO Centre for Maritime Research and Experimentation
La Spezia, Italy
Associate Editor
Radar Signal Processing
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Radar Signal Processing
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Radar Signal Processing
Xidian University
Xi'an, China
Associate Editor
Radar Signal Processing
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Radar Signal Processing
California State University, Fresno
Fresno, United States
Associate Editor
Radar Signal Processing
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Radar Signal Processing
Department of Information Engineering, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Radar Signal Processing
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università del Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Radar Signal Processing
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Radar Signal Processing
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
Associate Editor
Radar Signal Processing
University of Electronic Science and Technology of China
chengdu, China
Associate Editor
Radar Signal Processing