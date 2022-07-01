vlado vivoda
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
Taylor's University
Subang Jaya, Malaysia
Community Reviewer
Energy Policy and Environmental Impact
Erciyes University
Kayseri, Türkiye
Community Reviewer
Energy Policy and Environmental Impact
NED University of Engineering and Technology
Karachi, Pakistan
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Energy Policy and Environmental Impact
German jordanian university
Amman, Jordan
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Energy Policy: Innovation and Transition Impact
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
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Energy Policy and Society
Saitama University
Saitama, Japan
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Economics and Business of Energy Policy
Monash University
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Energy Policy and Environmental Impact
University of Lagos
Lagos, Nigeria
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Community Reviewer
Energy Policy and Society
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
University of Latvia
Riga, Latvia
Community Reviewer
Economics and Business of Energy Policy
University of Vermont
Burlington, United States
Community Reviewer
Energy Policy and Society
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Community Reviewer
Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Namik Kemal University
Tekirdağ, Türkiye
Community Reviewer
Energy Policy and Environmental Impact