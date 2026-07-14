Original Research
Published on 14 Jul 2026
What explains the difference in nuclear energy policies? A comparison between France and Germany
in Energy Policy and Society
- 733 views
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Energy Policy and Society
Correction
Published on 23 Jun 2026
in Economics and Business of Energy Policy
Review
Accepted on 11 May 2026
in Energy Policy and Society
Editorial
Published on 27 Apr 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Review
Published on 22 Apr 2026
in Economics and Business of Energy Policy
Brief Research Report
Published on 09 Apr 2026
in Energy Policy and Society
Review
Published on 17 Mar 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Energy Policy: Innovation and Transition Impact
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Energy Policy and Society
Brief Research Report
Published on 26 Feb 2026
in Energy Policy and Society
Systematic Review
Published on 25 Feb 2026
in Economics and Business of Energy Policy
Perspective
Published on 19 Feb 2026
in Energy Policy and Environmental Impact
Review
Published on 14 Jan 2026
in Economics and Business of Energy Policy
Original Research
Published on 02 Dec 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Review
Published on 28 Nov 2025
in Energy Policy and Society
Policy Brief
Published on 14 Oct 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Review
Published on 30 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Policy and Practice Reviews
Published on 15 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Original Research
Published on 04 Sep 2025
in Energy Policy and Society
Editorial
Published on 03 Sep 2025
in Energy Policy and Environmental Impact
Original Research
Published on 08 Jul 2025
in Energy Policy and Society