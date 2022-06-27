edoardo saccenti
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Specialty Chief Editor
Data and Model Integration
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Data and Model Integration
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
Data and Model Integration
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Data and Model Integration
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Associate Editor
Data and Model Integration
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Data and Model Integration
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA)
Athens, Greece
Associate Editor
Data and Model Integration
University of Chlef
Chlef, Algeria
Associate Editor
Data and Model Integration
Shanghai Zhangjiang Institute of Medical Innovation
Shanghai, China
Associate Editor
Data and Model Integration
Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Halle, Germany
Associate Editor
Data and Model Integration
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Data and Model Integration
Copperline Professional Solutions, LLC
Research Triangle Park Region, United States
Associate Editor
Data and Model Integration
Keio University
Minato, Japan
Associate Editor
Data and Model Integration
Hannover Medical School
Hanover, Germany
Associate Editor
Data and Model Integration
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Data and Model Integration
Villanova University
Villanova, United States
Associate Editor
Data and Model Integration