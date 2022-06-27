my thai
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Artificial Intelligence of Things
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
University Institute of Lisbon (ISCTE)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
Zurich University of Applied Sciences
Winterthur, Switzerland
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
Stanley College of Engineering and Technology for Women
Hyderabad, India
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things
Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Artificial Intelligence of Things