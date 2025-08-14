Original Research
Published on 14 Aug 2025
Managing self-explaining ambient applications
in IoT Architectures
Frontiers in the Internet of Things
doi 10.3389/friot.2025.1623733
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- 2 citations
Original Research
Published on 14 Aug 2025
in IoT Architectures
Original Research
Published on 28 Jun 2023
in IoT Architectures
Original Research
Published on 15 Dec 2022
in IoT Architectures
Review
Published on 31 Oct 2022
in IoT Architectures
Original Research
Published on 19 Oct 2022
in IoT Architectures
Specialty Grand Challenge
Published on 22 Aug 2022
in IoT Architectures