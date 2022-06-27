marco aiello
University of Stuttgart
Stuttgart, Germany
Specialty Chief Editor
IoT Architectures
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
IoT Architectures
Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)
Beijing, China
Associate Editor
IoT Architectures
Reutlingen University
Reutlingen, Germany
Associate Editor
IoT Architectures
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
Associate Editor
IoT Architectures
University of Stuttgart
Stuttgart, Germany
Associate Editor
IoT Architectures
TCS Research
Bangalore, India
Associate Editor
IoT Architectures
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
IoT Architectures
University of Science and Technology Beijing
Beijing, China
Associate Editor
IoT Architectures
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
IoT Architectures