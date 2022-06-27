moustafa abdelbaky
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale
Alessandria, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
SINTEF
Trondheim, Norway
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Technological University Dublin
Dublin, Ireland
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
University of Macedonia
Thessaloniki, Greece
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale
Alessandria, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Air Force Institute of Technology
Wright-Patterson AFB, United States
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
South China Agricultural University
Guangzhou, China
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
IoT Computing Paradigms