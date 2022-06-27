khalid elgazzar
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Specialty Chief Editor
IoT Computing Paradigms
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Munster Technological University
Cork, Ireland
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Faculty of Information Technology, Monash University
Clayton, Australia
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Vienna University of Technology
Vienna, Austria
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
Karlstad University
Karlstad, Sweden
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
IoT Computing Paradigms
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
IoT Computing Paradigms