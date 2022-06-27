akramul azim
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
School of Environment, Science and Engineering, Southern Cross University
Lismore, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
University of Lübeck
Lübeck, Germany
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Applied Artificial Intelligence Institute, Faculty of Science, Engineering and Built Environment, Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
University of York
York, United Kingdom
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
University of New South Wales
Kensington, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
University of Pannonia
Veszprém, Hungary
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
Porto, Portugal
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Applied Artificial Intelligence Institute, Deakin University
Burwood, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Indian Institute of Technology Ropar
Rupnagar, India
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Indian Institute of Technology Ropar
Rupnagar, India
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies
Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
IoT Enabling Technologies