debashis de
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
Kolkata, India
Specialty Chief Editor
IoT Services and Applications
National University of Sciences and Technology (NUST)
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
IoT Services and Applications
Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
IoT Services and Applications
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
Associate Editor
IoT Services and Applications
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
IoT Services and Applications
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
IoT Services and Applications
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
IoT Services and Applications
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Associate Editor
IoT Services and Applications
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
IoT Services and Applications
Chongqing University of Posts and Telecommunications
Chongqing, China
Associate Editor
IoT Services and Applications
University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
IoT Services and Applications
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
IoT Services and Applications
Soochow University
Suzhou, China
Associate Editor
IoT Services and Applications
Incheon National University
Incheon, Republic of Korea
Associate Editor
IoT Services and Applications
University of Upper Alsace
Mulhouse, France
Associate Editor
IoT Services and Applications
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
IoT Services and Applications