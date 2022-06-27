charith perera
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Security, Privacy and Authentication
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Zayed University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Singapore Institute of Technology
Singapore, Singapore
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Polytechnique Montréal
Montreal, Canada
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
Kolkata, India
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Pandit Deendayal Energy University
Gandhinagar, India
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
Presidency University
Bangalore, India
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Security, Privacy and Authentication