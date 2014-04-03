douglas g farmer
UCLA Health System
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
UCLA Health System
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Dell Medical School, The University of Texas at Austin
Austin, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Rutgers University, Newark
Newark, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
School of Medicine, Bahçeşehir University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
UC San Diego Health, University of California, San Diego
San Diego, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Ochsner Medical Center
New Orleans, United States
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Abdominal Transplantation
Warren Alpert Medical School, Brown University
Providence, United States
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Abdominal Transplantation
Niguarda Ca' Granda Hospital
Milan, Italy
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Abdominal Transplantation
Other
Gurgaon, Delhi NCR, India
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Abdominal Transplantation
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Abdominal Transplantation