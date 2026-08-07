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Department of Surgery, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Transplantation
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Transplantation Immunology
Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charité Medical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Immunosuppression
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Vascularized Composite Allotransplantation