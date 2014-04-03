birkan bozkurt
Başakşehir Çam & Sakura City Hospital Organ Transplant Center
İstanbul, Türkiye
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Başakşehir Çam & Sakura City Hospital Organ Transplant Center
İstanbul, Türkiye
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Duke University
Durham, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
UO Malattie Metaboliche e Diabetologia -Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa Italy
Pisa, Italy
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Toronto General Hospital
Toronto, Canada
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Key Laboratory of Organ Regeneration and Transplantation of Ministry of Education, First Affiliated Hospital of Jilin University
Changchun, China
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
SSM Health Care
St Louis, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Clinic for Plastic, Aesthetic, Hand and Reconstructive Surgery, Center for Surgery, Hannover Medical School
Hanover, Germany
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
School of Medicine, Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of Alberta
Edmonton, Canada
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
College of Medicine, University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
NHS England
London, United Kingdom
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Division of Biological Sciences, The University of Chicago
Chicago, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Einstein Healthcare Network
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging