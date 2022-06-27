ahmed adam
Division of Urology, University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
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Endourology
Division of Urology, University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
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Endourology
Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)
Porto, Portugal
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Granada Biosanitary Research Institute (ibs.GRANADA)
Granada, Spain
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Granada Biosanitary Research Institute (ibs.GRANADA)
Granada, Spain
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Endourology
University of Calgary
Calgary, Canada
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University of São Paulo
São Paulo, Brazil
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University of California, San Diego
La Jolla, United States
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Endourology
Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust
Cambridge, United Kingdom
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Endourology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
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Rochdale Infirmary
Rochdale, United Kingdom
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Endourology
Austin Health, University of Melbourne
Melbourne, Australia
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Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
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La Fe Hospital
Valencia, Spain
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Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
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Department of Urology, University General Hospital of Alicante
Alicante, Spain
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Junta de Andalucía
Seville, Spain
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