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Frontiers' impact
Our annual reports
Thought leadership
Publishing model
How we publish
Open access
Quality and research integrity
Peer review
Research Topics
Publish your data with FAIR²
Fee policy
Services
Societies
National consortia
Institutional partnerships
Collaborators
More from Frontiers
Frontiers Forum
Frontiers Planet Prize
Press office
Sustainability
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Antivirals and Vaccines
Bioinformatic and Predictive Virology
Emerging and Reemerging Viruses
Fundamental Virology
Modeling of Viral Replication and Pathogenesis
Systems Virology
Translational Virology
Viral Disease Investigation
Viral Diversification and Evolution
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Virology
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Antivirals and Vaccines
Bioinformatic and Predictive Virology
Emerging and Reemerging Viruses
Fundamental Virology
Modeling of Viral Replication and Pathogenesis
Systems Virology
Translational Virology
Viral Disease Investigation
Viral Diversification and Evolution
Virus and Host Immunity
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Editorial board
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research topics
Submission open
Reviews, Perspectives, and Commentaries in Systems Virology
Akio Adachi
754
views
Submission open
Bridging viral ecology and human health in the One Health era
JULIO JAVIER DIEZ CASERO
Adolfo García-Sastre
1,012
views
Submission open
Unravelling host–pathogen interactions in emerging and zoonotic viral infections
Shirish Dadarao Narnaware
Vidya Singh
Ganesh Sonawane
Shivasharanappa Nayakwadi
2,921
views
2
articles
Submission open
Molecular mechanisms and management strategies for emerging viruses
Tushar Ranjan
Mohd Akram
Venkata Chelikani
Bishun Deo Prasad
Ravi Ranjan Kumar
Mohammad Ansar
Sangita Sahni
9,762
views
8
articles
Submission open
Advances in Virus-Like Particles for Nanomedicine and Bioinspired Nanotechnology
María Vérónica Villagrana Escareño
Rafael Vazquez-Duhalt
Ana Luisa Duran Meza
Andrés Zárate Romero
2,349
views
1
article
Submission closed
Proceedings of the First RdRp Summit
So Nakagawa
Artem Babaian
Simon Roux
25,059
views
4
articles
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Nanotechnology and Nanoscience to manage SARS-CoV-2 Variants of Concern
Ajeet Kaushik
Linqi Zhang
Nicola Maria Pugno
Zhimin Tao
Valtencir Zucolotto
Jie-Sheng Chen
Zhi-Ping Liu
Akio Adachi
ROCKTOTPAL KONWARH
Aditya Kumar
153,219
views
14
articles