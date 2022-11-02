vassos achilleos
Le Mans Université
Le Mans, France
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Acoustic Metamaterials
Le Mans Université
Le Mans, France
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Acoustic Metamaterials
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
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Acoustofluidics
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Acoustofluidics
Georgia Southern University
Statesboro, United States
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Acoustic Metamaterials
Monash University
Melbourne, Australia
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Acoustofluidics
University of Michigan
Ann Arbor, United States
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Ultrasound Technologies
San Jose State University
San Jose, United States
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Acoustic Metamaterials
Department of Neurosurgery, School of Medicine, University of Maryland, Baltimore
Baltimore, United States
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Ultrasound Technologies
Ramon Llull University
Barcelona, Spain
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Acoustic Materials, Noise Control and Sound Perception
Tokyo University of Science
Tokyo, Japan
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Acoustic Metamaterials
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
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Acoustic Materials, Noise Control and Sound Perception
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
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Acoustofluidics
London South Bank University
London, United Kingdom
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Acoustic Materials, Noise Control and Sound Perception
University of Hamburg
Hamburg, Germany
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Acoustic Materials, Noise Control and Sound Perception
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
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Acoustic Metamaterials
University of Connecticut
Storrs, United States
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Acoustic Metamaterials