massimo ruzzene
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Acoustics
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Specialty Chief Editor
Acoustic Materials, Noise Control and Sound Perception
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Ultrasound Technologies
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Acoustic Metamaterials
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
UMR7588 Institut des nanosciences de Paris (INSP)
Paris, France
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shenzhen, China
Associate Editor
Acoustofluidics
UMR5513 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS)
Écully, France
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Novi Sad
Novi Sad, Serbia
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Acoustofluidics
Université de Lorraine
Nancy, France
Associate Editor
Acoustofluidics