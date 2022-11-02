vassos achilleos
Le Mans Université
Le Mans, France
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Acoustic Metamaterials
Le Mans Université
Le Mans, France
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Acoustic Metamaterials
Georgia Southern University
Statesboro, United States
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Acoustic Metamaterials
San Jose State University
San Jose, United States
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Acoustic Metamaterials
Tokyo University of Science
Tokyo, Japan
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Acoustic Metamaterials
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
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Acoustic Metamaterials
University of Connecticut
Storrs, United States
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Acoustic Metamaterials
Fondazione Politecnico di Milano
Milan, Italy
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Acoustic Metamaterials
University of Groningen
Groningen, Netherlands
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Acoustic Metamaterials
Australian Defence Force Academy
Canberra, Australia
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Acoustic Metamaterials
University of California, San Diego
La Jolla, United States
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Acoustic Metamaterials
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
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Acoustic Metamaterials
University of Parma
Parma, Italy
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Acoustic Metamaterials
Oklahoma State University
Stillwater, United States
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Acoustic Metamaterials
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
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Acoustic Metamaterials
University of Missouri
Columbia, United States
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Acoustic Metamaterials
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Acoustic Metamaterials