michael j. leamy
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Acoustic Metamaterials
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
UMR7588 Institut des nanosciences de Paris (INSP)
Paris, France
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
UMR5513 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS)
Écully, France
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Novi Sad
Novi Sad, Serbia
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Flanders Make (Belgium)
Lommel, Belgium
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire
Blois, France
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Acoustic Metamaterials
AGH University of Science and Technology
Kraków, Poland
Associate Editor
Acoustic Metamaterials