yun jing
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Ultrasound Technologies
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Georgia Tech Manufacturing Institute
Atlanta, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shenzhen, China
Associate Editor
Ultrasound Technologies
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Northeastern University
Boston, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Ultrasound Technologies
University of Kansas
Lawrence, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Ultrasound Technologies