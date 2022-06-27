laura haynes
School of Medicine, University of Connecticut
Farmington, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Aging
University of California, Irvine
Irvine, United States
Specialty Chief Editor
Aging and the Immune System
University of Valencia
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Molecular Mechanisms of Aging
University of Cologne
Cologne, Germany
Specialty Chief Editor
Healthy Longevity
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Cellular Senescence
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Aging
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Specialty Chief Editor
Interventions in Aging
University of Southern California
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Genetics, Genomics and Epigenomics of Aging
Columbia University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Aging and Cancer
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Specialty Chief Editor
Aging, Metabolism and Redox Biology
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Healthy Longevity
University of Alcalá
Alcalá de Henares, Spain
Associate Editor
Molecular Mechanisms of Aging
Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
Associate Editor
Healthy Longevity
Departamento de Biofísica e Fisiologia, Universidade Federal do Piauí
Teresina, Brazil
Associate Editor
Aging, Metabolism and Redox Biology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Aging