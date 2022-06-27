kieran reid
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Aging
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
CIPER, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Department of Health and Community Systems, School of Nursing, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Division of Rheumatology, Faculty of Medicine, University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Center of Marine Sciences, Faculty of Sciences and Technology, University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Georgia Southern University
Statesboro, United States
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Chester Medical School
Chester, United Kingdom
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
Sports and Exercise Medicine Laboratory, Korea Maritime and Ocean University
Busan, Republic of Korea
Associate Editor
Musculoskeletal Aging
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Musculoskeletal Aging