john r porter
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Field Chief Editor
Frontiers in Agronomy
University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Climate-Smart Agronomy
INRAE, UMR Agroécologie
Dijon, France
Specialty Chief Editor
Agroecological Cropping Systems
Ghent University
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Disease Management
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Pest Management
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Plant-Soil Interactions
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Weed Management
Gansu Agricultural University
Lanzhou, China
Specialty Chief Editor
Field Water Management
Bahauddin Zakariya University
Multan, Pakistan
Associate Editor
Plant-Soil Interactions
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
National Research Centre (Egypt)
Cairo, Egypt
Associate Editor
Plant-Soil Interactions
Jeju National University
Jeju City, Republic of Korea
Associate Editor
Disease Management
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Field Water Management
Agricultural Research Organization (ARO)
Rishon LeZion, Israel
Associate Editor
Field Water Management