nikolaos (nikos) g papadopoulos
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Field Chief Editor
Frontiers in Allergy
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Consultant
Wyoming, United States
Specialty Chief Editor
Allergen Immunotherapy
Stanford University
Stanford, United States
Specialty Chief Editor
Mechanisms in Allergy
University of Salzburg
Salzburg, Austria
Specialty Chief Editor
Allergy Diagnosis and Monitoring
University of Murcia
Murcia, Spain
Specialty Chief Editor
Genetics and Epidemiology
Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Skin Allergy
Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Specialty Chief Editor
Asthma
University of Western Australia
Perth, Australia
Specialty Chief Editor
Infections and Microbiome
University Hospital of Cologne
Cologne, Germany
Specialty Chief Editor
Allergen Immunotherapy
Royal National ENT hospital , London and Division of Immunity and Infection, University College
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Rhinology
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Specialty Chief Editor
Environmental Determinants
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Allergens
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Food Allergy