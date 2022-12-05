trenton garner
Zoological Society of London
London, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Amphibian and Reptile Science
Florida State University
Tallahassee, United States
Specialty Chief Editor
Conservation
George Washington University
Washington, D.C., United States
Specialty Chief Editor
Cell and Developmental Biology
University of South Dakota
Vermillion, United States
Specialty Chief Editor
Behavior and Ecology
Arkansas State University
Jonesboro, United States
Specialty Chief Editor
Physiology
University of Central Florida
Orlando, United States
Specialty Chief Editor
Evolution
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Specialty Chief Editor
Phylogenetics and Paleobiology
Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University
Tehran, Iran
Associate Editor
Evolution
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Evolution
ELKH Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research
Martonvásár, Hungary
Associate Editor
Physiology
Justus Liebig University
Giessen, Germany
Associate Editor
Evolution
University of Zulia
Maracaibo, Venezuela
Associate Editor
Conservation
St. Mary's College of Maryland
St. Mary's City, United States
Associate Editor
Cell and Developmental Biology
Muséum National d'Histoire Naturelle
Paris, France
Associate Editor
Physiology
Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria
Arcavacata di Rende, Italy
Associate Editor
Conservation
Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L'Aquila
L’Aquila, Italy
Associate Editor
Evolution