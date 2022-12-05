mariana m.p.b. fuentes
Florida State University
Tallahassee, United States
Specialty Chief Editor
Conservation
University of Zulia
Maracaibo, Venezuela
Associate Editor
Conservation
Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria
Arcavacata di Rende, Italy
Associate Editor
Conservation
Ovidius University
Constanța, Romania
Associate Editor
Conservation
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Conservation
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Conservation
Rey Juan Carlos University
Móstoles, Spain
Associate Editor
Conservation
Pepperdine University
Malibu, United States
Associate Editor
Conservation
Agriculture and Forestry University
Bharatpur, Nepal
Associate Editor
Conservation
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Conservation
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, Mexico
Associate Editor
Conservation
Asian School of the Environment, College of Science, Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Conservation
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Conservation