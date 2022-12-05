anna e savage
University of Central Florida
Orlando, United States
Specialty Chief Editor
Evolution
Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University
Tehran, Iran
Associate Editor
Evolution
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Evolution
Justus Liebig University
Giessen, Germany
Associate Editor
Evolution
Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L'Aquila
L’Aquila, Italy
Associate Editor
Evolution
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Evolution
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Evolution
Florida Gulf Coast University
Fort Myers, United States
Associate Editor
Evolution
University of Canberra
Canberra, Australia
Associate Editor
Evolution
Faculty of Higher Studies Zaragoza, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Evolution
Charles University
Prague, Czechia
Associate Editor
Evolution
Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR)
Brno, Czechia
Associate Editor
Evolution
Hiroshima University
Hiroshima, Japan
Associate Editor
Evolution
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Evolution
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Evolution
University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom
Associate Editor
Evolution