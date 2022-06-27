krzysztof bernard bec
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
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Chemometrics
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
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Chemometrics
Fondazione Pisana per la Scienza Onlus
Pisa, Italy
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Biomedical Analysis and Diagnostics
BMS Institute of Technology
Bangalore, India
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Pharmaceutical analysis
King's College London
London, United Kingdom
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Forensic Chemistry
Notre Dame of Maryland University
Baltimore, United States
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Pharmaceutical analysis
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
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Chemometrics
KU Leuven
Leuven, Belgium
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Pharmaceutical analysis
University of Alicante
Alicante, Spain
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Environmental Analysis
Royal Cosun
Breda, Netherlands
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Chemometrics
Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
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Environmental Analysis
National University of Littoral
Santa Fe, Argentina
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Chemometrics
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
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Chemometrics
University of Gdansk
Gdansk, Poland
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Omics
University of Porto, Faculty of Pharmacy
Porto, Portugal
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Environmental Analysis
The University of Melbourne
Parkville, Australia
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Environmental Analysis
University of Milan
Milan, Italy
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Pharmaceutical analysis