jason cheng
University of California, Riverside
Riverside, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Analytical Science
Department of Chemistry, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Environmental Analysis
University of Liège
Liège, Belgium
Specialty Chief Editor
Pharmaceutical analysis
Consultant
Clearwater, United States
Specialty Chief Editor
Surface Analysis
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, United States
Specialty Chief Editor
Forensic Chemistry
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Chemometrics
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Specialty Chief Editor
Omics
School of Environmental Engineering, Technical University of Crete
Chania, Greece
Specialty Chief Editor
Environmental Analysis
Department of Biomedical Engineering and Physics, Academic Medical Center, University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Forensic Chemistry
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
Associate Editor
Forensic Chemistry
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Environmental Analysis
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Environmental Analysis
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Chemometrics
Institute of Materials Science of Madrid, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Surface Analysis
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics, Physics, and Natural Sciences, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Analysis
Westlake University
Hangzhou, China
Associate Editor
Pharmaceutical analysis