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Original Research

Published on 09 Mar 2026

Validation and diagnostic accuracy of a multi-frequency bioelectrical impedance analysis device with dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) for estimating body composition among healthy Malaysian adults

in Biomedical Analysis and Diagnostics

  • Norsham Juliana
  • Mohamad Irfan Hakimi Zulkefly
  • Sofwatul Mokhtarah Maluin
  • Hazim Arief Halim
  • Mohd Zulkimi Roslly
  • Muslimah Ithnin
  • Siti Hanisah Fuad
  • Nazefah Abdul Hamid
  • Sahar Azmani
Frontiers in Analytical Science
doi 10.3389/frans.2026.1767078
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