federico marini
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Chemometrics
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Chemometrics
Jagiellonian University
Kraków, Poland
Associate Editor
Chemometrics
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Chemometrics
Chemometrix GmbH
Wölfersheim, Germany
Associate Editor
Chemometrics
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Chemometrics
Friedrich Schiller University Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Chemometrics
Department of Chemical and Geological Sciences, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Chemometrics
Polytechnic Institute of Bragança (IPB)
Bragança, Portugal
Associate Editor
Chemometrics
Ankara University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Chemometrics
Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Chemometrics
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Associate Editor
Chemometrics
Saint Petersburg State University
Saint Petersburg, Russia
Associate Editor
Chemometrics
Faculty of Science and Technology, Norwegian University of Life Sciences
Oslo, Norway
Associate Editor
Chemometrics
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Chemometrics
School of Chemical Sciences, Faculty of Science, The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Chemometrics