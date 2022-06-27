jan halamek
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, United States
Specialty Chief Editor
Forensic Chemistry
Department of Biomedical Engineering and Physics, Academic Medical Center, University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Forensic Chemistry
Kuwait University
Kuwait City, Kuwait
Associate Editor
Forensic Chemistry
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Forensic Chemistry
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Forensic Chemistry
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Forensic Chemistry
Robert Gordon University
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Forensic Chemistry
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Forensic Chemistry
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Forensic Chemistry
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Forensic Chemistry
Division of Biological and Life Sciences, School of Arts and Sciences, Ahmedabad University
Ahmedabad, India
Associate Editor
Forensic Chemistry
Anhembi Morumbi University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Forensic Chemistry
Sam Houston State University
Huntsville, United States
Associate Editor
Forensic Chemistry
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Associate Editor
Forensic Chemistry