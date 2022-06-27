yuliaxis ramayo caldas
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Animal Breeding and Genetics
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Colombian Corporation for Agricultural Research (AGROSAVIA)
Mosquera, Colombia
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Caseari Ragusa (CoRFiLaC)
Ragusa, Italy
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of Guelph
Guelph, Canada
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of Tlemcen
Tlemcen, Algeria
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Kobe University
Kobe, Japan
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Gansu Agricultural University
Lanzhou, China
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Embrapa Gado de Leite
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo
Pirassununga, Brazil
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics