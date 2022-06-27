christine janet nicol
Royal Veterinary College (RVC)
London, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Animal Science
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Animal Physiology and Management
University of Kentucky
Lexington, United States
Specialty Chief Editor
Animal Nutrition
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Specialty Chief Editor
Animal Welfare and Policy
KU Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Precision Livestock Farming
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Animal Breeding and Genetics
AB Vista
Marlborough, United Kingdom
Associate Editor
Animal Nutrition
National Institute of Agricultural Technology (INTA)
Cordoba, Argentina
Associate Editor
Precision Livestock Farming
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Animal Nutrition
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Precision Livestock Farming
University of Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Animal Physiology and Management
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Animal Breeding and Genetics
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Associate Editor
Animal Nutrition
Central Institute for Research on Cattle
Meerut, India
Associate Editor
Animal Nutrition