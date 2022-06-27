marina a. c. danes
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Wageningen Livestock Research, Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
University of Veterinary and Animal Sciences
Lahore, Pakistan
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Precision Livestock Farming
Cobb-Vantress
Siloam Springs, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)
Brasília, Brazil
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Department of Biosystems, Faculty of Bioscience Engineering, KU Leuven
Leuven, Belgium
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Holstein Association USA, Inc.
Brattleboro, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée (IRSEA)
Apt, France
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
National Institute of Agricultural Technology (INTA)
Cordoba, Argentina
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Zoetis (United States)
Parsippany, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Community Reviewer
Precision Livestock Farming