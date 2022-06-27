nanna roos
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Specialty Chief Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Department of Marketing Research, Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima)
Tromsø, Norway
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Sonora
Hermosillo, Mexico
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Kiel
Kiel, Germany
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia
Serdang, Malaysia
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Delaware State University
Dover, United States
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Port Stephens Fisheries Center, New South Wales Department of Primary Industries
Port Stephens, Australia
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Nutrition, Métabolisme, Aquaculture, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine
St Pée-sur-Nivelle, France
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Cochin University of Science and Technology
Kochi, India
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Prince of Songkla University
Songkhla, Thailand
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Arkansas at Pine Bluff
Pine Bluff, United States
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
Federal University of Grande Dourados
Dourados, Brazil
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes