david little
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Aquaculture
WorldFish (Malaysia)
Penang, Malaysia
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
University of Veterinary Medicine Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Disease and Health Management
Department of Marketing Research, Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima)
Tromsø, Norway
Associate Editor
Human Nutritional and Health Outcomes
University of Environment and Sustainable Development
Somanya, Ghana
Associate Editor
Disease and Health Management
Centro de Investigación Biológica del Noroeste (CIBNOR)
La Paz, Mexico
Associate Editor
Disease and Health Management
Andres Bello University
Santiago, Chile
Associate Editor
Disease and Health Management
University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Disease and Health Management
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Disease and Health Management
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Production Biology
Gyeongsang National University
Jinju, Republic of Korea
Associate Editor
Disease and Health Management
Central Institute of Fisheries Education (ICAR)
Mumbai, India
Associate Editor
Production Biology
University of Concepcion
Concepción, Chile
Associate Editor
Production Biology