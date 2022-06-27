emmanuel delwin abarike
Emmanuel Abarike
Tamale-UDS Nyankpala campus, Ghana
Community Reviewer
Production Biology
Emmanuel Abarike
Tamale-UDS Nyankpala campus, Ghana
Community Reviewer
Production Biology
Auburn University
Auburn, United States
Community Reviewer
Production Biology
University of Kashmir
Srinagar, India
Community Reviewer
Production Biology
NTNU Ålesund
Ålesund, Norway
Community Reviewer
Production Biology
University of Alicante
Alicante, Spain
Community Reviewer
Production Biology
Chungnam National University
Daejeon, Republic of Korea
Community Reviewer
Production Biology
ICAR-CENTRAL INLAND FISHERIES RESEARCH INSTITUTE
Kolkata, India
Community Reviewer
Production Biology
University of Georgia
Athens, United States
Community Reviewer
Production Biology
Central Inland Fisheries Research Institute (ICAR)
Kolkata, India
Community Reviewer
Production Biology
University of Georgia
Athens, United States
Community Reviewer
Production Biology
Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima)
Tromsø, Norway
Community Reviewer
Production Biology
Central Inland Fisheries Research Institute (ICAR)
Kolkata, India
Community Reviewer
Production Biology
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Production Biology
Norwegian Institute of Marine Research (IMR)
Bergen, Norway
Community Reviewer
Production Biology
Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima)
Tromsø, Norway
Community Reviewer
Production Biology
University of Delhi
New Delhi, India
Community Reviewer
Production Biology