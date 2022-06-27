peyman abbaszadeh
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Bonn
Bonn, Germany
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Université de Neuchâtel
Neuchâtel, Switzerland
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Beijing University of Technology
Beijing, China
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Planet Labs Inc
San Francisco, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Planet Labs Inc
San Francisco, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water